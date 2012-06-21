Поліція Каталонії повідомила, що в результаті теракту в Барселоні поранення отримали понад 100 осіб.
Співробітники правопорядку також підтвердили інформацію про 13 загиблих і висловили побоювання, що кількість жертв зросте, пише «Комерсант».
У поліції розповіли, що серед затриманих у рамках розслідування теракту не було водія мікроавтобуса, який врізався у натовп в туристичному центрі Іспанії. Один із затриманих — виходець з Марокко, другий є уродженцем іспанського міста Мелілья в Північній Африці, додали поліцейські. Імовірно, водій автобуса поки залишається на волі.
Відповідальність за атаку взяла на себе терористична організація «Ісламська держава».