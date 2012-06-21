Станом на вчорашній ранок на території арсеналу в Балаклії спостерігали вибухи різної інтенсивності. Їх частота і потужність помітно зменшилися. Це підтвердив і житель села Вербівка Анатолій Перерва, який перебрався до Харкова і тепер на постійному телефонному зв’язку із сусідами, яких евакуювали до Андріївки, але час від часу навідують своє господарство, щоб погодувати худобу. Їхнє обійстя з протилежного від складу боєприпасів краю села, за 5—6 кілометрів, і вартові на блокпостах дозволяють навідуватися до подвір’я.

Перші вибухи наш герой почув серед ночі, і вже близько 3-ї години по місцевому радіо оголосили тривогу та евакуацію. Назвали номери телефонів, адреси евакуаційних пунктів.

«Паніки не було. Люди, звісно, були стривожені, але не переполохані, — розповідає свідок подій. — За такий короткий час евакуацію організували на дуже високому рівні. Спочатку вербівці з мого кутка розселилися в балаклійській школі, де нас напоїли чаєм, а потім пригостили гарячим кулішем. Уранці, коли розширили зону ймовірної небезпеки до 10 кілометрів, нас перевезли до Андріївки».

Руйнувань будинків він не бачив, на їхньому краї села навіть шибки у вікнах залишилися цілими, а ось будинкам поблизу балаклійського вокзалу, селища нафтовиків, військових на території бази дісталося, хоч стіни цілі, пожеж начебто не було.

На вечір 23 березня, як розповіла голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична, евакуйовано майже 36 тисяч жителів Балаклії та прилеглих сіл. «На місці розгорнуто 24 евакуаційних пункти, куди доставляють усіх, хто не зміг виїхати на власних автомобілях або не має іншого місця проживання. Ми забезпечимо їх усіма необхідними продуктами харчування, стаціонарними ліжками та постільною білизною. Вживатимемо всіх заходів для безпеки жителів Балаклійського району», — підкреслила Юлія Світлична.

Уранці другого після початку НП дня проведено авіаційну розвідку місцевості для виявлення осередків пожежі, а також інженерну розвідку. На місце прибули інженерно-саперні підрозділи ЗСУ. Вони розміновують території, прилеглі до майданчиків з озброєнням, і готові до розмінування території складів.

«Працюємо в тісному контакті з ДСНС, Міноборони. До роботи долучилися районні служби, які роблять усе необхідне, щоб зменшити соціальну напругу та максимально надати можливості для розселення тим людям, які цього потребують», — продовжує Юлія Світлична.

За інформацією прес-служби ДСНС, уранці до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 1302 особи та 210 одиниць техніки, зокрема від ДСНС — 362 співробітники та майже 90 одиниць спеціальної та пожежної техніки, 9 піротехнічних розрахунків. На залізничній станції чергує два пожежних потяги. Тимчасово припинено рух потягів через станцію Балаклія та автомобільного транспорту. Заборонено використання повітряного простору в радіусі 40 км.

Ще першого дня після вибуху обласний центр був готовий прийняти евакуйованих з Балаклії. «Ми визначили місця перебування людей. Це території комунальних підприємств, дитячі табори, соціальні установи, модульне містечко. Крім житла готові надати харчування, медикаменти, психологічну допомогу», — каже перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов. Люди можуть розміститися зокрема в модульному містечку, де є 70 вільних місць. Розгортають додатковий модуль на 40 осіб.

У Харківському міському центрі реінтеграції безпритульних готові прийняти 10 чоловіків і 10 жінок, у центрі комплексної реабілітації осіб з інвалідністю «Промінь» можуть тимчасово розселити 3 сім’ї з 4 осіб.

Комунальне підприємство «Харківводоканал» також готове надати місця для 400 осіб у дитячих таборах відпочинку «Факел» і «Ромашка», на базі відпочинку «Аква». Якщо бракуватиме місць для евакуйованих, ще 400 осіб готові розмістити в казармах Харківського університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба. З Харкова до Балаклії відправлено питну воду, місто готове надати й продукти харчування.

Для підтримання порядку й запобігання мародерству в Балаклії розгорнуто 16 маршрутів патрулів поліції. Ще 15 маршрутів розроблено для охорони громадського порядку на прилеглій території.