Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Кілька тижнів тому Тернопіль, аби підтримати під час карантину соціально незахищених містян продуктами та медикаментами, започаткував доброчинну ініціативу «Місто турботи». До її втілення енергійно взялися й громадські та волонтерські організації. Адресна допомога вже надійшла до більше, ніж тисячі тернополян.
Цієї середи виконком Тернопільської міської ради на своєму засіданні затвердив положення про реалізацію проєкту доброти «Місто турботи». Заступник міського голови Леонід Бицюра, зокрема, зазначив, що ця соціальна ініціатива вже довела свою ефективність. Тому ухвалено рішення й надалі впроваджувати цей благодійний проєкт. І не лише в час теперішньої надзвичайної ситуації, а й також у період виходу України з карантину. За зверненням містян, які опинилися у складних життєвих умовах, до визначних дат, релігійних свят їм надаватимуть адресну доброчинну допомогу. До того ж не лише продуктами, а й одягом, засобами гігієни чи грошима.
Ініціатива «Місто турботи» переймається родинами загиблих в АТО, особами з інвалідністю, дітьми-сиротами, дітьми, які залишилися без батьківського піклування, самотніми пенсіонерами, багатодітними сім’ями, постраждалими внаслідок Чорнобильської катастрофи, іншими соціально незахищеними категоріями містян. Цей доброчинний проєкт втілюють, окрім управління у справах сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей міської ради, міського територіального центру соціального обслуговування населення, ще й Товариство Червоного Хреста, деякі інші організації за допомогою волонтерів, людей доброї волі, соціально відповідального бізнесу.