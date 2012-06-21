Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Між Тернополем та естонським містом Вільянді відбулося укладення договору про партнерство. В історії Вільянді українці залишають давно свій слід. Відомо, що ще 1602 року тут під час польсько-шведської війни воювали понад вісім тисяч українських козаків, яких очолював Самійло Кішка. Налагодити ж між собою тісні зв’язки співдружності два міста вирішили ще 15 років тому, підписавши тоді протокол про співпрацю. Тепер Вільянді поповнило кількість міст-партнерів і побратимів Тернополя й разом їх уже 19.
Відсвяткувати з тернополянами День Незалежності України та День міста (28 серпня) до обласного центру приїхали кілька закордонних делегацій. Крім посланців Вільянді (Естонія), прибули представники польських міст Хожув, Ельблонг, Плонськ, а також литовського Таураге. Вони мали можливість репрезентувати свої міста в Українському домі «Перемога». Міський голова Тернополя під час цього заходу зазначив, що Тернопіль цінує досвід і знання, які отримує від своїх партнерів і побратимів. Йдеться не лише про зустрічі керівництва міст, а й про співпрацю освітніх закладів, медичних установ, організацію спортивних і культурних подій.