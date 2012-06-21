Шумська об’єднана територіальна громада з’явилася на Тернопільщині однією з найперших. Нині за площею вона теж одна з найбільших в області. До її складу входить міська та 18 сільських рад, а загалом це 35 сіл і місто Шумськ. Цієї передноворічної пори тут вирішили встановити всеукраїнський рекорд. Із круасанів виклали найбільшу ялинку. Змірявши її, дізналися, що смачний виріб вийшов завдовжки 6 метрів, а завширшки — 4,5 метра.
Для цього використали майже 4 тисячі хлібобулочних кондитерських виробів, які спекли на ПП «Шумськхліб». Верхівкою незвичної ялинки став логотип громади. Це шестикутна сніжинка-зірка у біло-зелених барвах.
Рекорд зафіксувала експертка Книги рекордів України Надія Чистяк і вручила відповідний диплом голові Шумської міської ради Володимирові Плетюку та представникові ПП «Шумськ хліб» Володимирові Тюріну. Поласувати ялинковими круасанами могли всі охочі, які зібралися на церемонію встановлення рекорду. Не забули й про українських воїнів, які боронять на сході країни рідну землю від ворога. До бійців надійде із Шумська смачний подарунок із цією випічкою.
Шумчани смакували круа санами з рекордного виробу з чаєм, розважалися, співали. Потім стали учасниками іншої імпрези — урочистого відкриття ялинки.