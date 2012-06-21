Нині не так уже й багато на Тернопіллі, якщо не в усій Україні, організовують конкурсів професійної майстерності. Тим часом медичні сестри області й надалі прагнуть відчути дух фахового суперництва. Тож активно беруть участь у щорічному змаганні «Ескулап-професіонал». Його обласний етап днями провели на базі Чортківського державного медичного коледжу. Мета заходу — підвищення рівня підготовки молодших медичних спеціалістів і престижу в нашій країні професії медсестри.
34 переможниці районних і відбіркових конкурсів серед обласних та міських лікувально-профілактичних закладів Тернопільщини приїхали до Чорткова, щоб засвідчити власне професійне вміння. Тож складали тести, змагалися в демонстрації практичних навичок з медсестринства у внутрішній медицині, педіатрії та хірургії.
Перемогла Марина Голоюха, медсестра відділення анестезіології та інтенсивної терапії Тернопільської університетської лікарні. На другу сходинку піднялися Любов Клімик з Бучацької райлікарні та Ірина Мацко, яка працює в Тернопільській обласній психоневрологічній лікарні. Третє місце здобула Анастасія Синишина з Чорткова.
Тепер Марина Голоюха представлятиме Тернопілля на всеукраїнському конкурсі фахової майстерності «Ескулап-професіонал», який відбудеться в Запоріжжі. Нагадаю, що за всю історію цих змагань здобути корону переможниці вдалося 2011 року тернополянці Олесі Демборинській. Це дало змогу її рідному місту через рік приймати учасників медсестринського змагання.