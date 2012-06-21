Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»

Століттями дві імперії, які захопили-розділили між собою прадавні українські землі, визначали річку Збруч своїм кордоном. Аж рівно 101 рік тому прозвучали слова Акта Злуки двох Українських Республік (УНР і ЗУНР) в одну самостійну соборну Українську державу: «Віднині воєдино зливаються століттями відірвані одна від одної частини єдиної України».

Ця подія стала епохальною, вікопомною. Тепер 22 січня стало Днем Соборності України. Це величне свято Тернопільщина та Хмельниччина десятиріччями відзначають разом, символізуючи у такий спосіб об’єднання українських теренів в одну державу. Цього року, як і завжди, місцем урочистостей стали мости, що з’єднують береги Збруча та, відповідно, межі двох областей, а також деякі населені пункти.

Мешканці двох областей, а також очільники облдержадміністрацій та облрад, представники місцевої влади, громадських організацій, військовослужбовці, священнослужителі, депутати різних рівнів стали учасниками акції «Збруч –- ріка єднання».

Колони з Тернопілля та Хмельниччини у маєві прапорів, з патріотичними піснями, колядами рухалися одна одній назустріч з двох збручанських берегів. Військовий оркестр додавав святкового запалу виконанням українських маршів. У національному одязі тернополяни несли 50-метрове синє полотнище, а хмельничани, відповідно, – жовте. Обидві частини Державного прапора України урочисто з’єднали на мосту через Збруч у селищі міського типу Гусятин, що на Тернопільщині. Делегації також обмінялися короваями як символами української щедрості, достатку.

Відтак усі разом рушили до центру Гусятина, де біля пам’ятника Незалежності України продовжили міжобласні святкування. До підніжжя цього монументи очільники двох областей поклали живі квіти. Священнослужителі відправили молебень. Опісля з привітаннями виступили керівники Тернопілля та Хмельниччини.

На думку голови Тернопільської обласної державної адміністрації Ігоря Сопеля, соборність – це теперішнє й майбутнє України, в якій житимуть наші діти та онуки.

Голова Тернопільської облради Віктор Овчарук, зокрема, зазначив: «Зважаючи на наступ сусідньої країни на нашу цілісність і соборність, цей день, ця знаменна дата в історії українського державотворення є особливо знаковими – переможемо й збережемо державу, якщо будемо єдиними у боротьбі».

Висловити власні міркування щодо єдності українців, соборності могли всі охочі, які взяли участь у багатотисячній акції в Гусятині. Задля цього представили артбук «Книга єдності». Організували й об’єднаний концерт виконавців і художніх колективів двох областей. У містечку майстрів, серед різного краму, можна було знайти й вишиванки, що притаманні Тернопільщині та Хмельниччині. Гусятинський краєзнавчий музей підготував тематичну експозицію.

Багато людей у вишиванках, із синьо-жовтими прапорами також у День Соборності України склали колони єднання на мосту через Збруч, що з’єднує райцентри Підволочиськ Тернопільської та Волочиськ Хмельницької областей.

Уже втридцяте свято єднання організували між невеликими селами Ходаки Шумського району Тернопілля та Зіньки, що в Білогірському районі на Хмельниччині. Учасники урочистостей вшанували хвилиною мовчання пам’ять героїв, що полягли за волю й незалежність України. Звучали й слова вітань від представників місцевої влади. Потім відбувся творчий звіт мистецьких колективів. Згодом усі разом із синьо-жовтими прапорами створили живий ланцюг єднання.

«Твоїм будущим душу я тривожу», – писав ще понад сто років тому славетний Іван Франко. Але навіть і нині, за незалежності України, хвилюємося за долю рідної країни. Російський агресор окупував український Крим, разом зі своїми найманцями веде війну на сході нашої держави. Деякі політики заради власного зиску й надалі нещадно б’ють по найсвятішому – єдності українського народу.

Але, як казав відомий поет, нам своє робить – маємо бути єдині, соборні у своїх пориваннях, помислах, діях, у державотворенні, зміцнювати, берегти Україну задля себе й прийдешніх поколінь.