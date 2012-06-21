Міський голова Тернополя Сергій Надал запропонував перепоховати у Тернополі видатного українського письменника, поета, драматурга, представника символізму Олександра Кандибу (псевдонім Олександр Олесь), повідомляє сайт міськради.
Міська рада Тернополя готова профінансувати перевезення та перепоховання Олександра Олеся. «Ні я особисто, ні громада Тернополя не можуть спокійно дивитися на ситуацію, яка склалася у Празі, де останки відомого українського письменника Олександра Олеся, який похований у Чехії, були примусово ексгумовані. У могилі Олександра Олеся у Празі збираються поховати іншу людину», — зазначив міський голова Тернополя.
За словами Сергія Надала, Олександр Кандиба-Олесь був не лише одним з найвидатніших письменників та поетів України, він виховав одного з лідерів Організації українських націоналістів, «праву руку» Євгена Коновальця Олега Ольжича.
«У травні 1942 року саме на землі Тернопілля Почаївська конференція ОУН обрала Олега Кандибу-Ольжича заступником голови Проводу Українських Націоналістів та головою Проводу на українських землях. Тоді під час своєї промови Олег Ольжич дякував своєму батьку Олександрові Олесю за дух українського націоналіста, який він вживлював у свого сина з самого дитинства», — наголосив очільник Тернополя.
Міська рада Тернополя пропонує нащадкам Кандиби-Олеся кілька варіантів для поховання у Тернополя, в тому числі у майбутньому Пантеоні Героїв у Парку Слави. Олександр Олесь має спочивати у спокої на рідній українській землі. Усі великі українці, починаючи від Петлюри і закінчуючи Бандерою, мають бути перепоховані в Україні. Тоді почнеться справжнє відродження України», — підсумував міський голова Тернополя Сергій Надал.
Нагадаємо, останки відомого українського письменника Олександра Олеся, який похований у Чехії, примусово ексгумовані. У могилі Олександра Олеся у Празі збираються поховати іншу людину.
Президент України Петро Порошенко доручив МЗС терміново втрутитися в цю ситуацію.
Водночас голова Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович теж запропонував, щоб Олександр Олесь був перепохований в Україні.