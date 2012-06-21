Микола ШОТ,
«Урядовий кур'єр»
В одного з тернополян зловмисник з-під будинку вкрав скутер. Потерпілий звернувся із заявою до правоохоронців. Відтак до оперативних заходів, крім розшуківців, залучили й працівників роти поліції особливого призначення, кінологів. З’ясували, що транспортний засіб поцупив лиходій, який уже неодноразово був засуджений за майнові злочини. Скутер крадій навіть устиг продати мешканцю Збаразького району.
Правоохоронці навідалися до покупця. В його обійсті провели санкціонований обшук, на який отримали відповідний дозвіл. Правоохоронці не лише вилучили крадений у тернополянина скутер, а й запобігли ще одному злочину. Адже, як поінформував начальник відділу комунікації головного управління Національної поліції в Тернопільській області Сергій Крета, на своїй присадибній ділянці житель Збаразького району вирощував нарковмісні рослини.
Тепер тернопільські правоохоронці відкрили одразу два кримінальні провадження щодо двох зловмисників – за незаконне заволодіння транспортним засобом і незаконне вирощування снодійних рослин. Триває досудове розслідування.