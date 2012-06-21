Минулої суботи центральними вулицями Тернополя традиційною урочистою ходою пройшли 1173 випускники загальноосвітніх шкіл. 73 з них разом з атестатами отримали золоті, а 44 — срібні медалі.
Свято «Випускник» — це ще й демонстрація численних костюмів, суконь, іншої оздоби. Дев’ять років тому міська влада вирішила заохотити юнаків і дівчат до використання національних атрибутів, символів під час урочистих подій. Тоді міськвиконком оголосив конкурс на краще вишите вбрання, аби преміювати випускників шкіл, які прийдуть з власної волі на випускний захід в українському одязі. Таке творче та патріотичне змагання серед одинадцятикласників триває й донині. Техніку виконання та оригінальність пошиття одягу оцінює конкурсна комісія. Нинішнього року в конкурсі на кращий український вишитий костюм вирішили позмагатися 18 випускників. Восьмеро з них стали переможцями в різних номінаціях. Грошові винагороди у розмірі тисячу гривень їм урочисто вручили на загальноміському святі «Випускник-2017».