Вагомий новорічний подарунок отримали багато шкіл Тернопільщини: 747 комп’ютерів надійшло до області в межах співпраці між урядами України та Китаю. Наше Міністерство освіти закупило та встановило на них ліцензійне програмне забезпечення.
Тож нині, за інформацією прес-служби облдержадміністрації, кожен район краю отримає по три комп’ютерні класи.
Крім того, 15 комп’ютерів вручать Тернопільській спеціалізованій школі №5 з поглибленим вивченням іноземних мов, бо заклад брав активну участь у проекті організації літніх мовних таборів GoCamp.
Учні Кобиловолоцької школи, що в Теребовлянському районі, не раз ставали призерами не лише районних, а й обласних і всеукраїнських олімпіад з інформатики, а їхній наставник увійшов до п’ятірки кращих педагогів за підсумками «Вчитель року». Комп’ютерний клас у цьому навчальному закладі створили ще 13 років тому, тож зрозуміло, що техніка вже застаріла. І ось приємна новина: школа отримає 15 нових комп’ютерів.
До слова, ця школа готується стати опорною. Для таких закладів, за словами голови Тернопільської облдержадміністрації Степана Барни, бюджетом передбачено три мільйони гривень на створення сучасних кабінетів і придбання шкільних автобусів.