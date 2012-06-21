У місті Зомбки, що неподалік Варшави, організовують всепольський фестиваль ім. Джорджа Гершвіна. Позмагатися у виконанні творів з мюзиклів цього року запрагли майже 70 учасників. Серед них були й два представники нашої країни — обоє з Тернопілля. Андрій Оленин працює в обласній філармонії, а Марина Грабовецька живе в Чорткові. Завдяки Андрієві та Марині Україна була вперше репрезентована на такому музичному фестивалі. Одразу скажу, що наші краяни вийшли до фіналу разом зі ще 15 польськими співаками.
Лаври переможця фестивалю чекали на Андрія. Він здобув гран-прі. Молодий тернопільський актор і співак виконував англійською мовою пісню Тоні «Марія» з мюзиклу Л. Бернстайна «Вестсайдська історія» та польською — «Якби я був багатий» композитора Джері Бока з мюзиклу «Скрипаль на даху». До слова, Андрій єдиний на конкурсі співав польською мовою. Самих членів журі він підкорив артистичністю, професійним виконанням, «маленькою емоційною виставою». Зізнається, що такого успіху на фестивалі не очікував. Та ось настала хвилююча мить підбиття підсумків і нагородження. І гран-прі поляки віддають українцеві та вручають премію п’ять тисяч злотих (майже 35 тисяч гривень). Співак мовить, що частину грошей використає на навчання, трохи виділить й на благодійність, бо вважає, якщо Бог дає успіх, то за це треба віддячити доброю справою.
Додому Андрій Оленин привіз також незабутні враження від знайомства з почесним гостем музичного фестивалю ім. Джорджа Гершвіна — всесвітньовідомим польським режисером Єжи Гоффманом, якому торік у Тернополі на фасаді Палацу кіно відкрили барельєф.