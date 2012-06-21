Рішенням Охтирського міськрайонного суду Сумської області жителя Сум визнано винним у скоєнні злочинів, пов’язаних з участю у незаконних збройних формуваннях, намаганні створити терористичну групу, що передбачені відповідними статтями Кримінального кодексу України, і засуджено до 14 років позбавлення волі.
Як повідомила прес-група управління СБУ в Сумській області, три роки тому житель Сум виїхав до так званої ДНР, де брав активну участь у бойових діях проти сил АТО. Згодом виконував завдання російських спецслужб, а потім повернувся на Сумщину, де намагався підшукати однодумців і створити диверсійно-терористичну групу. Щоб уникнути відповідальності, невдовзі знову виїхав до «ДНР», де перебуває нині.
Але це не завадило винести вирок. Під час слідства, яке вело управління СБУ в Сумській області за процесуального керівництва прокуратури Сумської області, встановлено всі обставини протиправних дій та зібрано достатню доказову базу, яка стала підставою для винесення обвинувального вироку.