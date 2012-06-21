Прокуратура Запорізької області скерувала до суду обвинувальний акт стосовно жителя міста Дніпрорудного за підозрою в участі у терористичній організації та підготовці до терористичного акту. За даними заступника начальника відділу прокуратури області Руслана Даценка, навесні 2014 року громадянин став учасником одного з незаконних озброєних воєнізованих підрозділів терористичної організації «Донецька народна республіка» — розвідувально-диверсійної групи під керівництвом бойовика Козиренка. Він брав активну участь у бойових зіткненнях з підрозділами Збройних сил України, а потім продовжив злочинну діяльність на посаді командира одного із взводів комендантського полку «Міністерства оборони «ДНР». Крім того, восени 2015 року за попередньою змовою зі співробітником місцевої міліції готував терористичний акт у Дніпрорудному.
Оскільки підозрюваний перебуває на тимчасово не підконтрольній українській владі території, його судитимуть заочно. За скоєння цих злочинів передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.
Запорізькі правоохоронці розслідують також постачання товарів військового призначення до країни-агресора. Прокуратура Запорізької області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом скоєння посадовими особами ПАТ «Запорізький завод «Перетворювач» кримінального правопорушення — фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України. Встановлено, що посадовці цього підприємства торік забезпечили постачання товарів військового призначення одній із компаній Російської Федерації. А ще, за даними фінансової звітності, 99% надходжень грошей на це підприємство — кошти від експорту продукції переважно російським підприємствам. Досудове розслідування у цій справі ведуть слідчі УСБУ в Запорізькій області.