На Тернопільщині вперше заочно засудили злочинця. 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна міськрайонний суд призначив 46-річному жителеві  області за участь у терористичній організації. Процесуальне керівництво та підтримання державного обвинувачення в цьому кримінальному провадженні здійснювала прокуратура Тернопільської області.

Як повідомила її прес-секретар Леся Гурецька, наприкінці 2014 року зловмисник добровільно вступив у незаконне воєнізоване формування терористів, де отримав зброю, військову форму із символікою «ДНР» та обрав собі позивний «Німсон».

Протягом 2015—2016 років він неодноразово брав участь у бойових діях проти Збройних сил України та підрозділів правоохоронних органів, які проводять антитерористичну операцію. Зокрема у збройних сутичках з українськими бійцями поблизу села Нікішиного Шахтарського району, в захопленні міста Дебальцевого та інших населених пунктів Донецької області, а також здійснював заходи щодо утримання займаних позицій. Перебуваючи у складі військових підрозділів терористичної організації «ДНР», отримував щомісячне грошове забезпечення в сумі, еквівалентній 15 тисячам гривень.