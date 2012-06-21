Як повідомила її прес-секретар Леся Гурецька, наприкінці 2014 року зловмисник добровільно вступив у незаконне воєнізоване формування терористів, де отримав зброю, військову форму із символікою «ДНР» та обрав собі позивний «Німсон».
Протягом 2015—2016 років він неодноразово брав участь у бойових діях проти Збройних сил України та підрозділів правоохоронних органів, які проводять антитерористичну операцію. Зокрема у збройних сутичках з українськими бійцями поблизу села Нікішиного Шахтарського району, в захопленні міста Дебальцевого та інших населених пунктів Донецької області, а також здійснював заходи щодо утримання займаних позицій. Перебуваючи у складі військових підрозділів терористичної організації «ДНР», отримував щомісячне грошове забезпечення в сумі, еквівалентній 15 тисячам гривень.