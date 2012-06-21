У Харкові відкрилося друге територіальне управління Національного антикорупційного бюро України. Його юрисдикція поширюється не лише на Харківську, а й Сумську, Дніпропетровську, Запорізьку області та на територію проведення антитерористичної операції в Луганській і Донецькій областях. У новому теруправлінні, розташованому за адресою: Московський проспект, 140, уже працює громадська приймальня. Незабаром тут облаштують робочі місця для детективів, а також прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на час їхньої роботи з розслідування корупційних злочинів у регіонах. Під час відкриття управління названо його керівника — Юрія Кравченка. Він подякував представникам програми «Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в Україні» за допомогу в забезпеченні матеріальних і технічних потреб штаб-квартири бюро. «За підтримки міжнародних партнерів наше управління було сформовано у стислі терміни, і його перші працівники мають усе необхідне для початку роботи», — зазначив директор ХТУ НАБУ.
Попри те, що Харківське теруправління НАБУ працює ще не на повну потужність, його співробітники вже чекають на повідомлення про можливі факти корупції від небайдужих громадян. На цьому наголосив директор Національного бюро Артем Ситник. Він також підкреслив, що головне завдання Харківського, як і решти теруправлінь НАБУ, які вже діють в Одесі і Львові, — комунікація з громадськістю, місцевими органами влади та ЗМІ. Від цього залежить, наскільки швидко вони зорієнтуються в регіонах та визначать сфери, найбільш уражені корупцією.
Підтримку ХОДА усім органам, що борються з корупцією, пообіцяла і її голова Юлія Світлична. Вона зазначила, що функції управління НАБУ поширюються не лише на співробітників органів державної влади, а й на представників місцевого самоврядування й депутатів рад різних рівнів.
«До всіх, хто має можливість розпоряджатися публічними коштами, буде особлива увага, — наголосила Юлія Світлична. — Результату можна досягти завдяки плідній співпраці всіх органів, залучених до боротьби з корупцією, зокрема й судової гілки. Важливо підійти комплексно, якісно й доводити кожну справу до кінця».
Торік між Харківською облдержадміністрацією та посольством США підписано меморандум про взаєморозуміння, який передбачає співпрацю у всіх сферах діяльності. А також план спільних дій, спрямованих на боротьбу з корупцією.