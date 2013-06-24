За сприяння команди Мінцифри в Україні зараз працюють близько 30 тисяч Старлінків. Частину з них передали на забезпечення Wi-Fі потягів Інтерсіті. Укрзалізниця вже поступово впроваджує технології. Віце-прем'єр-міністр – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін протестували, як працює інтернет на Старлінках під час подорожі. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Команда Мінцифри активно впроваджує прогресивні ідеї і шукає нестандартні рішення для застосування Старлінків. Разом з Укрзалізницею переконалися, що термінали ефективно працюють і під час руху. Мінцифри вже передало на потреби Укрзалізниці 450 Старлінків. На початку лютого доставимо ще одну партію, щоб українці могли користуватися Wi-Fі під час поїздок. Це вкотре доводить, що Україна – найкраще місце для прогресивних технологічних рішень», – зауважив Михайло Федоров.

Як зазначив Олександр Камишін, до кінця року всі швидкісні поїзди Інтерсіті+ підключать до інтернету через Старлінк. Це дасть змогу українцям переглядати фільми, надсилати повідомлення чи працювати під час поїздок.

«Укрзалізниця прагне покращувати сервіс для пасажирів навіть під час повномасштабного вторгнення. Протестували разом з командою Мінцифри інтернет через Старлінк в швидкісному поїзді Інтерсіті+, результати — позитивні: середня швидкість інтернету на порт становить 65,7 мбіт/с, а безперебійний доступ в інтернет вдалось забезпечити на 96,7% маршруту. Далі ми плануємо розпочати процес встановлення обладнання – орієнтуємось на те, щоб до кінця року інтернет через Старлінк став доступним для пасажирів всіх поїздів Інтерсіті+», – зазначив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін.

Нагадаємо, під час повномасштабної війни Україна стала однією з країн з найбільшою кількістю Старлінків. Нещодавно за сприяння Мінцифри отримали нову, найбільшу партію Старлінків від Польщі. 8 тисяч терміналів відправили військовим, до Пунктів Незламності, на підтримку енергетичної та соціальної сфери. Термінали дають змогу критичній інфраструктурі продовжувати працювати навіть в надскладних умовах, а нашим військовим — отримувати конкурентну перевагу над ворогом.