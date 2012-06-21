У межах відзначення 30-річчя незалежності України відбудеться понад 150 святкових заходів по всій країні. Адже 30 років незалежності – це справді знакова подія, яку неможливо вмістити у вузькі межі формальних святкувань. Тому що Україна – молода країна з багатовіковою історією.

Упродовж сторіч мільйони українців боролися за здобуття незалежності, пройшли через зради, війни та голодомори. А здобувши таку омріяну свободу й державність, уже покоління наших сучасників було змушене відстоювати свободу та європейський вибір на революціях, а згодом – зі зброєю в руках захищати суверенітет і територіальну цілісність Української держави від зазіхань північного сусіда.

За 30 років незалежності Україна подолала надзвичайно багато викликів. Але ми вистояли, стоїмо й неодмінно переможемо! Тому цьогоріч наша країна має гучно заявити про себе всьому світові.

Для участі у святкуванні Дня Незалежності до України прибудуть сотні іноземних гостей, зокрема лідери держав, представники іноземних урядів і парламентів. Усього очікується близько 30 делегацій країн та міжнародних організацій.

Святкові заходи триватимуть з 22 до 24 серпня. У ці три дні по всій країні відбудеться понад 150 подій, приурочених до 30-річчя незалежності України. Всі вони будуть об’єднані слоганом «Ти у мене єдина», який символізує бачення незалежності України як мрії, якої прагнули досягти багато поколінь українців.

Так, 22 серпня за участю Президента Володимира Зеленського відбудеться вручення відзнаки «Національна легенда України». Її присуджуватимуть громадянам за визначні особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті Вітчизни та служінні українському народові. Відзнаки будуть удостоєні також ті, хто зробив вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров’я та провадить активну благодійну й громадську діяльність.

23 серпня, у День Державного прапора України, у географічному центрі нашої країни в Черкаській області за участю Глави держави відбудеться урочисте підняття синьо-жовтого стяга – символу нашої незалежності. Урочистості пройдуть у всіх областях країни. Зокрема фасади будівель Верховної Ради, Національної опери, палацу «Україна», ЦУМу, ТРЦ «Гулівер» у Києві набудуть кольорів Державного прапора.

Також у цей день у Києві відбудеться установчий саміт ініціативи Президента України «Кримська платформа», яка об’єднає всі наявні національні та міжнародні зусилля з деокупації українського півострова. Установчий саміт буде першим заходом платформи на найвищому політичному рівні. На ньому виступлять Президент України, Голова Верховної Ради, Прем’єр-міністр, лідери кримськотатарського народу, глави іноземних делегацій, представники новоствореної експертної мережі Кримської платформи. Захід складатиметься з чотирьох панелей на теми: політика невизнання та санкцій; безпекові виклики; захист прав людини в тимчасово окупованому Криму; відновлення прав кримськотатарського народу.

Цього ж дня відбудеться саміт перших леді та джентльменів «М’яка сила у новій реальності», який ініціює дружина Президента України Олена Зеленська. Подія пройде в Національному заповіднику «Софія Київська». На сьогодні фактично немає жодного міжнародного майданчика, на якому перші леді та джентльмени могли б спілкуватися на регулярній основі, об'єднуючи досвід своїх країн та свого лідерства. З ініціативи Олени Зеленської буде проведено гуманітарний форум, що створюється саме в Україні. У заході візьмуть участь не лише перші леді та джентльмени, а й фахівці та експерти з різних країн та галузей.

Крім того, 23 серпня запланований святковий концерт для лідерів держав у Національній опері України за участю легенд опери та балету.

У День Незалежності України, 24 серпня, на центральній вулиці столиці відбудеться святковий парад Збройних Сил України, що символізуватиме силу нашої незалежності. Заплановані заходи за участю представників і техніки всіх сил сектору безпеки і оборони України та країн-партнерів.

Цього ж дня відбудеться концерт італійського співака Андреа Бочеллі.

Увечері 24 серпня на НСК «Олімпійський» розпочнеться святкове шоу «Незалежність у нашій ДНК. День незалежності країни», у якому візьмуть участь естрадні зірки, артисти опери та балету, а також симфонічний оркестр. Єдиний музичний перформанс поєднає пісні, які стали музичною спадщиною минулих поколінь, і хіти майбутнього. Це символізуватиме культуру нашої незалежності. Без пауз і зупинок виконавці передаватимуть своєрідну «естафету» одне одному та створять єдину композицію з десятків знакових для незалежної України пісень. Це відбуватиметься на найбільшій технологічній сцені країни. Виступи артистів – це також незабутня хореографія за участю десятків танцюристів, надзвичайні костюми, величезні екрани, масштабне світлове та дрон-шоу. Завершиться музичне дійство яскравими феєрверками.