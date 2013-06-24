Міністерство освіти і науки України спільно із Всеукраїнською програмою ментального здоров’я «Ти як?», яку ініціювала перша леді України Олена Зеленська, і Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні розробили урок «Ти як? Повертаємось до школи!» до початку нового 2023—2024 навчального року. Урок про підтримку та важливість психічного здоров’я укладено для двох вікових категорій учнівства, а саме для 1—6 та 7—11 класів, повідомляє пресслужба відомства.

Із початком нового навчального року збільшиться кількість навантаження на дітей. До стресу, який спричинила війна, додасться необхідність взаємодіяти з однолітками та вчителями, адаптуватися до навчання в нових форматах та умовах, знаходити спільну мову з батьками та опікунами. Усе це потребуватиме від школярів додаткових зусиль і може стати ще одним джерелом страхів, невпевненості в собі та переживань.

Запропонований урок «Ти як? Повертаємось до школи!» навчить дітей кількох технік саморегуляції, щоб подолати страх чи тривожність, заспокоїтися, розслабитися й підтримати себе під час навчання і в позашкільному житті.