Ювелірна транснаціональна компанія Tiffany & Co. заявила, що припинила купувати нові діаманти, які з 21 березня були видобуті в росії, через її агресію проти України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BloombergQuint.

Водночас компанія не пояснила, чому обрала саме цю дату для припинення купівлі коштовного каміння з рф.

У своїй заяві Tiffany додала, що призупинила видобуток діамантів з росії, які індивідуально зареєстровані й мають вагу 0,18 карат і вище.

Що стосується менших за вагою каменів, які важче відстежити, у Тіффані доручили своїм постачальникам припинити купувати російське необроблене каміння від імені компанії та розділяти російські та неросійські так звані діаманти ближнього бою.

Раніше найбільший у світі роздрібний продавець ювелірних виробів з діамантами Signet Jewelers припинив співпрацю з російськими компаніями.

24 лютого 2022 року путінська росія розпочала новий етап війни проти України, здійснює масовані обстріли та бомбардування мирних українських міст та селищ. На боротьбу із загарбниками піднявся весь народ України, її Збройні сили та Сили територіальної оборони зупинили наступ ворога та завдають йому великих втрат.