Співробітники спецслужб установили і затримали в прифронтовій Красногорівці Донеччини трьох місцевих жителів, які активно співпрацювали з проросійськими незаконними збройними формуваннями — тими самими, від обстрілів яких потерпає їхній та сусідні населені пункти поблизу лінії розмежування. Куратором агентурної мережі став помічник начальника розвідки одного з військових підрозділів самопроголошеної «ДНР» 38-річний громадянин РФ із позивним «Ефенді». Саме йому і його підлеглим передавали вже затримані тутешні агенти ретельно зібрану оперативну інформацію про озброєння, місця розташування та пересування українських військових підрозділів.
За інформацією прес-служби СБУ, під час досудового розслідування одна із затриманих жінок запевняла, що передаючи певну інформацію своїй кумі, яка нині мешкає в тимчасово окупованому Донецьку, навіть не здогадувалася про подальше використання цих даних. «Під час спілкування телефоном вона мене запитувала про ситуацію в місті, наявність українських частин, розташування блокпостів, пересування військової техніки», — спробувала вона притримуватися легенди про власну наївність щодо мети цих розпитувань. Щоправда, не приховувала, що добре знала про близькі стосунки куми із земляком, який служить у розвідці НЗФ. А ось ще одна місцева самодіяльна «Мата Харі» відразу розповіла — інформацію про українські підрозділи збирала й передавала на прохання свого земляка і друга, який нині із зброєю в руках перебуває по той бік лінії розмежування.
У затриманих вилучили телефонні термінали, картки і комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності, і досудове розслідування продовжується відповідно до відкритого карного виробництва за ч. 1 ст. 258-3 КК України (створення терористичної групи чи терористичної організації), що передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі від 8 до 15 років. До речі, один із недавніх мінометних обстрілів житлового кварталу Красногорівки стався 12 січня пізно ввечері: міна від кураторів розірвалася біля п’ятиповерхівки, осколок залетів в одну з квартир і поранив чоловіка прямо у ліжку. Жінка, яка перебувала в помешканні, дивом не постраждала. Причому місцеві жителі підтвердили очевидний парадокс гібридної війни, адже донька потерпілого нині мешкає в РФ, а його зять є військовослужбовцем «їхтамнемає»...