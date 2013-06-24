Тривале блокування українських портів й інші логістичні проблеми, а також знищені росіянами та вкрадені на окупованих територіях елеватори — це реалії, які спонукали вітчизняних виробників шукати альтернативні шляхи і засоби зберігання зернових та олійних культур. Одне з таких рішень — полімерні рукави. Їх виробникам допомагає отримати держава.

Днями Міністерство аграрної політики та продовольства ініціювало продовження терміну подачі заявок аграріями на отримання рукавів для зберігання зерна до 30 жовтня 2022 року включно, повідомляється на його офіційному сайті. Другий етап спільної програми Мінагрополітики і Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), який тривав з 13 по 23 жовтня, показав, що попит існує — від сільгоспвиробників надійшло 228 заявок на отримання 3468 рукавів для тимчасового зберігання зерна.

Під час першого етапу програми, який тривав до 9 жовтня, загалом надійшло 1 494 заявки від малих та середніх агровиробників на отримання 30 120 рукавів.

Основні вимоги до учасників програми: площа землі в офіційній обробці (у власності чи оренді) від 100 до

10 000 га; використання отриманих рукавів виключно для зберігання власно вирощеної продукції; розташування оброблювальних земель на підконтрольних уряду територіях України; самостійний вивіз рукавів зі складів у своїй області, або в сусідній області (з Дніпропетровської — для сільгоспвиробників з Донецької, Луганської чи Запорізької області, забирати з Миколаївської — для сільгоспвиробників з Херсонської області).

Зерновий рукав — це в прямому й переносному розумінні гнучкий логістичний актив. Суть технології — зберігання зерна без доступу повітря. Ця мета досягається шляхом створення у пластиковому рукаві середовища, де під час дихання збіжжя та мікроорганізмів змінюється склад атмосфери — знижується рівень кисню заміщенням вуглекислого газу. Відбувається консервація зерна, всі шкідники й жучки гинуть. Заготовлені у такий спосіб зернові зберігають свої якісні характеристики, а втрат — мінімум.

Зберігання в рукавах також дає змогу точно сортувати зерно.

Адже в елеваторі збіжжя завжди змішується з чужим, оскільки договори зберігання укладають на умовах знеособлення. Під час зберігання зернових у рукавах діє принцип: що заклав, те й забрав.

Господарства, які зберігають зерно в рукавах, уже забули про черги та простої зерновозів на елеваторах. Закладають рукави в найбільш придатному місці.

Як правило, найдешевша ціна на зернові — в момент його збирання, продаж «з поля». Надалі ціна зростає. У разі зберігання зерна в пластикових рукавах ви можете тримати зерно хоч до наступного врожаю. Це дає дуже привабливу і комфортну можливість продажу, коли ціна буде найвищою.

Насамкінець нагадаємо, що подання заяв на участь у програмі, яку Мінагрополітики й ФАО здійснюють за фінансової підтримки Канади, Японії та Minderoo Foundation, відбувається через Державний аграрний реєстр.

Відділ аналітики

«Урядового кур’єра»