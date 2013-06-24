Американський журнал Time опублікував список 100 найвпливовіших компаній планети у 2023 році.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у публікаціїжурналу.

Найбільша кількість відомих компаній вказані в категорії «Титани». У цьому переліку можна знайти компанії Microsoft, TikTok, Lockheed Martin, Siemens, Disney, Apple, IBM, Kickstarter та люксову компанію LVMH, яка належить найбагатшій людині світу Бернару Арно.

Зазначається, що до списку «Лідери», зокрема, потрапили компанія Duolingo, яка є однією з найпопулярніших програм із вивчення мов, компанія SpaceX мільярдера Ілона Маска, OpenAI – розробника чат-боту зі штучним інтелектом ChatGPT.

Також до топ-100 найвпливовіших компаній року увійшли Google DeepMind (британська компанія штучного інтелекту, яку придбала компанія Google), John Deere (американська машинобудівна компанія), Формула-1 (чемпіонат світу з кільцевих автоперегонів на автомобілях з відкритими колесами) тощо.

Нагадаємо, журнал Timeопублікував у четвер, 13 квітня, список 100 найвпливовіших людей планети у 2023 році.

До категорії «Лідери» увійшли перша леді України Олена Зеленська та лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук.