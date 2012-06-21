Уманська художниця Одарка Дьома-Пісна та іспанський скульптор Карлос Гарсіа Лаос створили проект-виставку «Тінь Гойї», в якому через картини та скульптури висвітлюють проблеми суспільства. На виставці, яку 11 березня презентують в уманській картинній галереї, буде представлено 30 репродукцій картин іспанського художника Франсіско Хосе де Гойї, 10 полотен Дьоми-Пісної та 10 скульптур Гарсіа Лаоса, які створені спеціально для цього проекту.
Проект може стати своєрідним майданчиком для обговорення проблем суспільства, адже на виставці буде розміщено чисте полотно, де кожен відвідувач зможе фарбами показати найактуальнішу, на його думку, проблему, з якою стикаються українці.
Окрім виставки, її відвідувачі послухають дві тематичні лекції з показом фільму про Гойю.
Недавно уманська художниця повернулася з іспанського міста Сорія. Там, у рамках виставки Карлоса Гарсіа Лаоса, експонувалися й полотна уманчанки.