Цього року Херсонська область перша в Україні запровадить процедуру вилучення врожаю землекористувачів, які без дозвільних документів вирощують сільськогосподарську продукцію на теренах області. «Великі площі земель знаходяться у використанні незаконно, – розповів заступник голови облдержадміністрації Євген Рищук, – тому в облдержадміністрації, як і в кожному районі області діє робоча група, мета якої скоординувати роботу щодо виявлення незаконного використання земель для вирощування сільськогосподарської продукції і прийняття відповідних рішень для покарання згідно з чинним законодавством».
Ще наприкінці минулого року було видано розпорядження щодо проведення інвентаризації земель, щоб вивести з тіні земельні відносини на території області та забезпечити надходження до бюджетів платежів від операцій із земельними ресурсами. Під час засідання обласної групи з представниками прокуратури Херсонської області, Головного управління Нацполіції в Херсонській області, Головного управління ДФС та Головного управління Держгеокадастру в Херсонській області було визначено процедуру щодо вилучення врожаю через судові органи та спрямувати вилучені кошти до державного бюджету України. За попередньою роботою відповідних фахівців у районах вже виявлено незаконне використання земельної ділянки у Новотроїцькому районі, де найближчим часом буде зібрано врожай.