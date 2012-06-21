Так вважає заступник голови правління Пенсійного фонду України Владислав Машкін, який на виконання доручення Прем’єр-міністра щодо легалізації робочих місць побував на Рівненщині.
Комісії з питань погашення заборгованості з обов’язкових виплат та легалізації заробітних плат, які працюють в області та районах, не дають спокійно жити роботодавцям, котрі намагаються йти у тінь. Скажімо, за чотири місяці цього року укладено трудові угоди з 14 тисячами працівників. Це вдалося завдяки об’єднанню зусиль управлінь Держпраці, Пенсійного фонду та Головного управління ДФС в області. Люди й самі розуміють: щоб заробити пенсію, їм тепер потрібно щонайменше 25 років легального трудового стажу.
Водночас фіскали фіксують заборгованість зі сплати ЄСВ обсягом 63 мільйони гривень. І вживають конкретних заходів щодо роботодавців-боржників: за поданням Головного управління ДФС, вісім таких керівників із Рівненщини уже не змогли виїхати за кордон.
Самими перевірками та фіскальними заходами, вважає Владислав Машкін, ситуацію кардинально не змінити: «Нашою головною зброєю залишається публічність та інформаційна складова: буває, що керівники отримують по 2—3 мільйони на місяць, а в їхніх працівників мінімальні зарплати. Про це маємо якнайширше інформувати людей. А ще роз’яснювати: якщо, приміром, фізична особа-підприємець не сплачує ЄСВ і її не перевіряють кілька років, це ще нічого не означає. Бо коли перевірять, доведеться сплатити і борг, і пеню. Адже подальші етапи пенсійної реформи передбачають автоматичне осучаснення пенсій. А для цього треба, щоб легально працювали в Україні й нинішнє, і наступні покоління. І ще: доки суспільство толеруватиме приховування доходів, ситуація не зміниться».
До речі, зміни до Закону «Про місцеве самоврядування», які набули чинності, надають відповідні повноваження щодо легалізації робочих місць об’єднаним територіальним громадам. Адже про незадекларовану роботу на своїх територіях найкраще знають саме там. Тож управління Держпраці рекомендувало керівникам громад ввести у штати відповідних інспекторів. Дев’ять ОТГ із 28 цією рекомендацією вже скористалися.