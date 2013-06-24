Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Президентом Фінляндії Александром Стуббом. Лідери поінформували один одного про контакти з партнерами, а також обговорили деталі розмови із Президентом США Дональдом Трампом.

Володимир Зеленський зазначив: найголовніше, щоб дипломатія заради миру була скоординована та налаштована на справжні результати.

Президенти України та Фінляндії мають однакове розуміння того, що росія намагається виграти час, аби продовжувати війну й окупацію.

Володимир Зеленський та Александр Стубб також обговорили важливість тиску, який змусив би росію до іншої поведінки. Президент України наголосив, що санкції мають значення, і подякував за них. Глава держави акцентував, що в України нема сумніву щодо того, що війна має закінчитися за столом переговорів, де мають бути чіткі та реалістичні пропозиції. Він додав, що Україна готова до будь-яких результативних форматів переговорів, і якщо росія й надалі висуватиме нереалістичні умови та підриватиме можливі результати, мають бути жорсткі наслідки, повідомляє Офіс Президента.