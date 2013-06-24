За завданням Міністерства оборони Агенція оборонних закупівель ДОТ законтрактувала понад 22 000 наземних роботизованих комплексів для Сил оборони на 2026 рік. Це майже вдвічі більше, ніж за весь минулий рік. Контрактування триває, а тому до кінця року заплановано закупити значно більше НРК. Усі законтрактовані НРК, які отримає фронт, — українського виробництва. Абсолютна більшість із них — логістичні. За ними йдуть інженерні, далі бойові. Тисячі роботизованих комплексів вже поставлено військовим підрозділам. З них 2069 — через державний маркетплейс зброї DOT­Chain Defence, де бойові частини самостійно обирають необхідні засоби за бюджетні кошти. НРК доставлятимуть боєприпаси та харчування, евакуюватимуть поранених і полеглих, а також виконуватимуть розвідувально­ударні операції.

Підрозділи Сил оборони досі виконали за допомогою наземних роботизованих комплексів понад 16600 логістичних та евакуаційних місій у червні. Це на 18,6% більше, ніж у травні, і на 122% — ніж у січні. За місії НРК підрозділи отримують єБали, які через маркетплейс зброї Brave1 Market можуть обмінювати на FPV­дрони, важкі бомбери, наземні роботизовані комплекси, засоби РЕБ та інші технології.

Міноборони всіляко сприяє розширенню арсеналу наземних роботизованих комплексів для Сил оборони. З початку року кодифіковано та допущено до використання 67 нових зразків НРК. Це сприяє досягненню технологічної переваги над ворогом, яка є одним з пріоритетів оборонної стратегії України. Що більше роботів отримує військо та що частіше вони виконують завдання на передовій замість військових, то більше життів наших захисників буде потенційно збережено, повідомляє Міноборони.