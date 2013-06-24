Днями в Рівному з участю першого заступника голови Держкомтелерадіо Богдана Червака, голови ОВА Віталія Коваля, засновника благодійного фонду «Рішуча країна» Артура Резніка та організаторів благодійної акції «Українським дітям — українську книгу» відбулася пресконференція про заміну російської літератури в бібліотеках України. На зустрічі передано 2,5 тисячі книжок дитячої та художньої літератури, які буде розподілено між бібліотеками громад Рівненщини.

«До акції долучилися вітчизняні видавці з усієї України. Більш ніж за рік чинності акції сотні тисяч примирників української літератури розвезено в регіони України. Книжки розповсюджують серед вимушених переселенців, а також у госпіталях, де лікуються наші захисники. Виготовляють їх через структури Укрвидавполіграфії», — розповів перший заступник голови Держкомтелерадіо Богдан Червак.

Серед книжок «Тигролови» Івана Багряного, «Чорна рада» Пантелеймона Куліша, «Енеїда» Івана Котляревського і ще десятки українськомовних книжок.

«Закликаю кожного небайдужого громадянина, підприємця чи підприємство долучатися до цієї акції. Варто надавати благодійні кошти і купувати в українських видавництв і передавати книжки в бібліотечні фонди нашої області. Від кожного з нас залежить перемога. І на літературному фронті вона не менш важлива», — сказав Віталій Коваль.

Як розповів засновник благодійного фонду «Рішуча країна» Артур Резнік, на Рівненщині він не вперше. Торік у День захисту дітей було передано майже 1000 українських книжок сім’ям вимушено переміщених людей.

«Підтримка культури, традицій під час війни, безумовно, підсилює наш народ і послаблює нашого ворога. Адже як сказав Президент України, «українська мова — це могутня зброя українського народу в боротьбі за нашу незалежність і перемогу». Нинішня акція сприятиме патріотичному вихованню», — зазначив Артур Резнік.

В області добірки нової літератури передали п’яти закладам: Рівненській обласній універсальній бібліотеці, обласній бібліотеці для дітей, Рівненській центральній міській бібліотеці, бібліотеці Вараського ліцею №5, Клеванській селищній бібліотеці. Такі самі набори нададуть бібліотекам територіальних громад.

Благодійну акцію реалізують з ініціативи Держкомтелерадіо спільно з Офісом Президента України, Міністерством культури та інформаційної політики, Міністерством закордонних справ за сприяння благодійного фонду «Здоров’я майбутнього».

Ініціатива міжнародного напряму «Українській молоді — європейську книгу!» має на меті допомогти відновити бібліотечні фонди закладів культури та освіти, які постраждали внаслідок російської агресії, й надати змогу українським дітям і молоді читати іншомовну літературу мовою оригіналу.

Книжки вже взяли для читання військові, що перебувають на лікуванні й реабілітації. Частину передадуть іншим шпиталям за сприяння Командування Медичних сил Збройних сил України. За підтримки Генерального штабу Збройних сил України літературу передають на фронт. Цей напрям має назву «Українським захисникам — українську книгу».

Усього передано понад 600 тисяч книжок, подолано понад 500 тисяч кілометрів. Українські книжки розповсюджують в Україні та 25 країнах, повідомляє офіційний сайт Державного комітету з питань телебачення і радіомовлення.