Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в Херсонській області ухвалила рішення евакуювати дітей з населених пунктів Каланчацького і Чаплинського районів, які перебувають у зоні впливу виробничої діяльності заводу «Кримський титан». «Призупинити освітній процес у школах і дитячих садках, які розташовані в зонах можливих уражень, провести оздоровлення дітей — жителів населених пунктів можливого ураження в дитячих оздоровчих таборах області», — йдеться в повідомленні.
Із жителями місцевих населених пунктів, які перебувають у зонах можливих уражень, проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу для підвищення рівня обізнаності з правилами загальнопрофілактичних заходів. На межі з окупованим Кримом із 5 вересня чергують машини швидкої допомоги, а з вечора 6 вересня розгорнуто намети Державної служби з надзвичайних ситуацій, повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.
Говорячи про можливість допуску міжнародних спостерігачів у райони анексованого Росією Криму, де сталося хімічне забруднення території, він зауважив: «Що стосується міжнародних спостерігачів, то я підтримую цю ідею. Але в мене є відчуття, що Росія відмовить у такій спостережній місії».
Напередодні Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини передав інформацію про викиди шкідливих речовин поблизу Армянська на півночі анексованого Росією Криму до ООН, ОБСЄ, ВООЗ і Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Контрольні пункти в’їзду-виїзду «Каланчак» і «Чаплинка» на адміністративній межі з окупованим Кримом тимчасово призупинили роботу через небезпечну екологічну ситуацію, проте КПВВ «Чонгар» працює у штатному режимі.
До слова, Президент Петро Порошенко під час засідання Ради національної безпеки і оборони зауважив необхідність створити міжнародну комісію й зупинити екологічну катастрофу, яка безпосередньо впливає на Україну, і знайти її причини. За його інформацією, екологічна катастрофа в Криму стала наслідком тренувань російських військових, які призвели до руйнації екологічних захисних механізмів. Він звернувся до Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана із проханням створити належні умови, щоб запросити дітей з Армянська в Херсонську область для відпочинку та оздоровлення. І доручив обласним адміністраціям організувати відповідне запрошення, а прикордонникам — забезпечити спрощений порядок перетину кордону для дітей.