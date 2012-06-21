Бути батьками — ще той квест: гроші на дитину зароби, час на спілкування, ігри, розвиток знайди, а ще встигни приготувати їжу і поміняти підгузки.
Expert Market вирішив проаналізувати, у якій країні світу батьками бути найгірше. Результати вас здивують.
Виявляється, найгіршою країною з батьківства є США. Адже у Сполучених Штатах роботодавці не зобов'язані надавати обов'язкову оплачувану відпустку. В країні замало платних відпусток для матерів і батьків. Тому батьківство важко спланувати.
Загалом експерти проаналізували 37 країн.
Дослідники обирали країни, які погано балансують між роботою і особистим життям, де може не бути гарантованих оплачуваних відпусток та недостатня кількість відпустки через вагітність та пологи.
Дослідження сконцентрувалось на чотирьох основних питаннях: аналізували середню кількість робочих годин, кількість дозволених законом «відгулів» та оплачуваних відпусток для матерів і татів, сумі виплат мамам у декреті.
Для цього використовували дані Світового банку та Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).
Дослідники склали два списки.
Перший – топ-10 країн з найкомфортнішими умовами батьківства, і топ-10 – з найгіршими.
Найгіршими країнами назвали США, Мексику і Коста Рику.
Фінляндія та Естонія стали найкращими країнами для батьківства. Тут з повагою ставляться до балансу між особистим життям і роботою.
У Фінляндії високооплачувана щорічна відпустка. А в Естонії мамам повну зарплату платять аж 85 тижнів.
На третьому місці — Австрія. В середньому вона дає 51 тиждень оплачуваного декрету. Тоді як у США ця цифра в середньому лише 2,8 тижнів.
Японія зайняла перше місце в оплачуваній відпустці для татів, запропонувавши їм аж 30 тижнів.