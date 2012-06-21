Бути батьками — ще той квест: гроші на дитину зароби, час на спілкування, ігри, розвиток знайди, а ще встигни приготувати їжу і поміняти підгузки.

Expert Market вирішив проаналізувати, у якій країні світу батьками бути найгірше. Результати вас здивують.

Виявляється, найгіршою країною з батьківства є США. Адже у Сполучених Штатах роботодавці не зобов'язані надавати обов'язкову оплачувану відпустку. В країні замало платних відпусток для матерів і батьків. Тому батьківство важко спланувати.

Загалом експерти проаналізували 37 країн.

Дослідники обирали країни, які погано балансують між роботою і особистим життям, де може не бути гарантованих оплачуваних відпусток та недостатня кількість відпустки через вагітність та пологи.

Дослідження сконцентрувалось на чотирьох основних питаннях: аналізували середню кількість робочих годин, кількість дозволених законом «відгулів» та оплачуваних відпусток для матерів і татів, сумі виплат мамам у декреті.

Для цього використовували дані Світового банку та Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Дослідники склали два списки.

Перший – топ-10 країн з найкомфортнішими умовами батьківства, і топ-10 – з найгіршими.

Найгіршими країнами назвали США, Мексику і Коста Рику.

Фінляндія та Естонія стали найкращими країнами для батьківства. Тут з повагою ставляться до балансу між особистим життям і роботою.

У Фінляндії високооплачувана щорічна відпустка. А в Естонії мамам повну зарплату платять аж 85 тижнів.

На третьому місці — Австрія. В середньому вона дає 51 тиждень оплачуваного декрету. Тоді як у США ця цифра в середньому лише 2,8 тижнів.

Японія зайняла перше місце в оплачуваній відпустці для татів, запропонувавши їм аж 30 тижнів. 

Українська правда