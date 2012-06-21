Експерти з'ясували, на яких ринках продаються найякісніші продукти. Відповідний рейтинг склали журналісти авторитетного американського видання CNN.
На думку експертів, ринок Бокерія справляє грандіозне враження завдяки своєму архітектурному стилю і близькості до знаменитого бульвару Рамбла. Ринок давно вже став одним з найбільш відвідуваних туристами місць Барселони.
Американці називають його «ідеальною локацією для того, щоб зробити паузу під час прогулянок по каталонській столиці», а також продегустувати різні продукти або купити тут рибу, м'ясо, сир, фрукти.
Слідом за Бокерією в рейтингу розташувалися всесвітньо відомі рибні ряди Цукіджі в Токіо та ринок на Юніон Сквер у Нью-Йорку.
Топ-10 кращих ринків планети:
♦ Бокерія (Барселона)
♦ Цукіджі (Токіо)
♦ Юніон Сквер (Нью-Йорк)
♦ Ор Тор Кор (Бангкок)
♦ Сент-Лоуренс (Торонто)
♦ Боро Маркет (Лондон)
♦ Крета Айер Вет Маркет (Сінгапур)
♦ Центральний ринок Ланкастера (Пенсільванія)
♦ Провансальський ринок (Aнтіб)
♦ Коулун Сіті Вет Маркет (Гонконг)
На жаль, українські продуктові ринки в поле зору журналістів американського видання не потрапили. Зауважимо, що при складанні рейтингу враховувалися різні фактори, серед яких, наприклад, якість і свіжість продуктів, що продаються на ринку.