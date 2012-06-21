Експерти з'ясували, на яких ринках продаються найякісніші продукти. Відповідний рейтинг склали журналісти авторитетного американського видання CNN.

На думку експертів, ринок Бокерія справляє грандіозне враження завдяки своєму архітектурному стилю і близькості до знаменитого бульвару Рамбла. Ринок давно вже став одним з найбільш відвідуваних туристами місць Барселони.

Яскравий ринок Бокерія

Американці називають його «ідеальною локацією для того, щоб зробити паузу під час прогулянок по каталонській столиці», а також продегустувати різні продукти або купити тут рибу, м'ясо, сир, фрукти.

Слідом за Бокерією в рейтингу розташувалися всесвітньо відомі рибні ряди Цукіджі в Токіо та ринок на Юніон Сквер у Нью-Йорку.

Топ-10 кращих ринків планети:

♦ Бокерія (Барселона)

♦ Цукіджі (Токіо)

♦ Юніон Сквер (Нью-Йорк)

♦ Ор Тор Кор (Бангкок)

♦ Сент-Лоуренс (Торонто)

♦ Боро Маркет (Лондон)

♦ Крета Айер Вет Маркет (Сінгапур)

♦ Центральний ринок Ланкастера (Пенсільванія)

♦ Провансальський ринок (Aнтіб)

♦ Коулун Сіті Вет Маркет (Гонконг)

На жаль, українські продуктові ринки в поле зору журналістів американського видання не потрапили. Зауважимо, що при складанні рейтингу враховувалися різні фактори, серед яких, наприклад, якість і свіжість продуктів, що продаються на ринку.

РБК Україна 