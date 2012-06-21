Європейські дієтологи склали новий список продуктів, які підтримують здоров’я та продовжують життя.
Про це повідомляють іноземні ЗМІ.
Зерновий хліб. Саме він нормалізовує моторику шлунково-кишкового тракту та є кориснішим за звичайний.
Тофу. Соєвий сир допомагає нормально функціонувати щитоподібній залозі, а також виводить з організму діоксин, який сприяє появі ракових захворювань.
Оливкова олія. Вона зміцнює імунітет, не впливає на фігуру та тримає організм у тонусі.
Кефір. Ферменти кефіру допомагають швидше перетравлювати їжу, позбавляючи можливості отримати зайві кілограми.
Знежирене молоко. Вранці склянка такого молока активізує роботу мозку та знижує ризики серцево-судинних захворювань.
Авокадо. Не лише смачно, а й заміняє майонез та дозволяє уникнути захворювань ротової порожнини.
Базилік та петрушка. Вони мають багато вітамінів, гарно доповнюють салати та продовжують молодість.
Перець чилі. Виводить з організму зайвий інсулін, дозволяють тримати себе у гарній фізичній формі.
Шампіньйони. «Лісове м’ясо» чудово заміняє звичайне, активізує імунну систему, покращує обмін речовин та навіть зменшує ймовірність інфаркту.
Чорний шоколад. Цей пункт найприємніший для ласунів, адже, окрім гарного настрою, шоколад нормалізовує тиск та рівень холестерину. Але все корисно у міру.