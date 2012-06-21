«Урядовий кур’єр» розшукав десять анти-старіючих продуктів, які уповільнюють старіння людського організму. Додайте ці продукти до свого раціону і побачите, що біологічний годинник старіння вашого організму зупиниться.

1. Чорниця

Чорниця – це найкорисніша ягода, яку потрібно їсти, щоб не старіти. Чорницю ще називають термінатором хвороб. У ягоді зберігається найбільша концентрація антиоксидантів серед усіх ягід на планеті. Тому чорниця допомагає боротися як з фізичними, так і психічними наслідками старіння.

У чорниці є багато антоціанів, які, як показали дослідження, допомагають поліпшити пам'ять, навіть уповільнюють розвиток хвороби Альцгеймера.

2. Солодка картопля, гарбуз та морква

Солодка картопля (топінамбур), її ще називають земляна груша або бульба, гарбуз та морква – це комора бета-каротину. Бета-каротин надає цим овочам оранжевого забарвлення та запобігає процесам старіння нашого організму.

Бета-каротин омолоджує шкіру і покращує зір. Вживання цих овочів зменшує ризик виникнення низки небезпечних для життя недуг, зокрема раку, серцевих хвороб та остеопорозу.

3. Помідори

Часто основний овоч у багатьох дієтах, помідори – це сила, яка захищає організм від старіння. Помідори містять велику кількість антиоксидантної сполуки лікопену, що сприяє здоров'ю серця і може допомогти запобігти таким захворюванням, як рак.

Лікопен також захищає шкіру від сонячної радіації і запобігає зморшкам, підтримуючи стабільний рівень колагену в шкірі.

4. Авокадо

Авокадо – це збірна команда вітамінів і поживних речовин для боротьби зі старінням. Авокадо містить високий рівень вітаміну Е, що допомагає досягти ідеального стану шкіри та здорового волосся.

В Авокадо – висока концентрацію лужних компонентів, які допомагають збалансувати рівнень рН вашого тіла, створюючи внутрішній баланс, який допомагає запобігти захворюванням та надає вашому організму бонус: бути завжди молодим.

5. Шпинат і капуста

Зелені листові, такі як шпинат та капуста містять лютеїн і зеаксантин, які допомагають запобігти погіршенню зору у віці.

Поживні речовини, що містять Phytonutrients рятуватимуть ваш організму від вільних радикальних ушкоджень. Таким чином ви зменшите ризик серцево-судинних захворювань на 11 % якщо у свій щоденний раціон додасте шпинат і капусту.

6. Брокколі

Брокколі – це ще один овоч, який може допомогти боротися з фізичними ознаками старіння. Багатий на вітамін С, брокколі запобігає старінню шкіри та утворенню зморщок. Синтезуючи в організмі колаген, цей чудо-овоч зробить вашу шкіру гладкою, молодою і здоровою.

Брокколі також усуне симптоми вікової сухості шкіри. Сульфорафан, який міститься у броколі, виведе з організму небезпечні токсини та налагодить виробництво ферментів.

7. Сьомга і тунець

Багаті на омега-3 жирні кислоти, лосось та тунець – це прекрасна їжа для молодості та довголіття.

Ейкозапентаенова кислота або EPA є однією з омега-3 жирних кислот, що містяться в цих рибах, і, як доведено, допомагає підтримувати шкіру, запобігаючи розпаду колагену та зменшуючи запалення. Ця протизапальна характеристика також допомагає запобігти утворенню раку шкіри.

8. Оливкова олія

Оливкова олія є ключовим інгредієнтом у багатьох рецептах салатів. А в давнину її цілющі властивості використовували під час перев’язок ран, при падіннях і ударах.

Оливкова олія, яку в Стародавній Греції та Римі вважали як предмет розкоші, допомагає підтримувати молодою і свіжою шкіру, знижує рівень шкідливого холестерину, перешкоджає утворенню тромбів, дбає про здоров’я кісток і хрящів.

9. Огірки

Огірки – це прекрасне харчування для людей, котрі мають суглобові та кісткові проблеми. Огірки містять велику кількість води та кремнезему, які допомагають змащувати суглоби та підвищити ефективність сполучних тканин у вашому тілі.

10. Кавун

Мало хто знає, про цілющі властивості кавуна. Кавун нашпигований антиоксидантами і допоможе вам бути бадьорим і почуватися молодим.

Один із антиоксидантів, що містяться в кавуні, є цитрулін, який виводить з організму небезпечні токсини, підвищує метаболізм і забезпечує здорову імунну систему.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»