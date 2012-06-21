Під час вступної кампанії-2017 найпопулярнішими серед вступників стали КНУ ім. Тараса Шевченка, НТУУ "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського" та ЛНУ ім. Івана Франка.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти та науки.
"До КНУ подали 58 тис. 851 заяву від 27 тис. 112 вступників, у КПІ – 50 тис. 226 заяв від 20 тис. 952 вступників, у ЛНУ – 48 тис. 937 заяв від 22 тис. 790 вступників", - йдеться у повідомленні.
На четвертій сходинці ТОП-10 опинилася Львівська політехніка - туди надійшло майже 43,5 тис. заяв. Бажання вчитися в цьому виші виявили понад 20,5 тис. вступників.
Майже однакову кількість заяв подали в Київський національний торговельно-економічний університет (34 тис. 520) та Національний авіаційний університет (34 тис. 336). Ці виші обрали відповідно 17 тис. 206 та 18 тис. 698 вступників.
Далі у рейтингу - Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова (28 тис. 522 заяв від 15 тис. 933 вступників), Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича (27 тис. 633 заяв від 13 тис. 257 вступників) та Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (26 тис. 697 заяв від 14 тис. 440 вступників).
Останній у ТОП-10 - Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана. Він отримав трохи більше 24 тис. заяв від 13 тис. 531 вступника.
"Цей рейтинг свідчить, що, попри поширену думку, багато вступників обирають не лише столичні виші, а й регіональні – у Львові, Чернівцях, Харкові. Причому цю тенденцію ми спостерігаємо не перший рік. Приміром, торік у рейтингу топ-10 був Кам'янець-Подільський національний університет, непогані позиції також завжди має ДНУ імені Олеся Гончара", – зазначив директор департаменту вищої освіти Олег Шаров.
Раніше МОН опублікувало ТОП-10 спеціальностей з найвищим прохідним балом: у лідерах "Стоматологія" і "Міжнародне право".