Мінекономрозвитку оприлюднило звіт діяльності 100 найбільших державних підприємств за січень — вересень 2016 року. Структура портфеля ТОП-100 держкомпаній порівняно з аналогічним періодом позаторік не зазнала змін. Найбільші активи сконцентровано в нафтогазовій (НАК «Нафтогаз України»), транспортній (ПАТ «Укрзалізниця») й електроенергетичній галузях (ДП НАЕК «Енергоатом»). Показник EBITDA (цифри прибутку підприємств за винятком обслуговування боргу, амортизаційних відрахувань і податку на прибуток) цього портфеля зріс майже у 2,5 раза, сягнувши 86 мільярдів гривень.
Усі сектори портфеля, за винятком хімічної та вугільної промисловості, продемонстрували позитивну динаміку чистого доходу. Портфель отримав прибуток 40 мільярдів гривень, а торік компанії закінчили з прибутком 2 мільярди. Загальна балансова вартість активів портфеля держкомпаній становила 1351 мільярд гривень, що на 14,9% більше, ніж наприкінці 2015 року. Зростання чистого прибутку ТОП-100 зумовлене збільшенням чистого прибутку в нафтогазовому та енергетичному секторах.