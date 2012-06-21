До п’ятірки найщасливіших країн світу за даними звіту World Happiness Report 2017, опублікованного ООН, увійшли Данія, Ісландія, Швейцарія та Норвегія, яка очолила світовий рейтинг найщасливіших країн, передає УНН.
Серед чинників, які впливають на щастя, згідно з дослідженням авторів рейтингу, є: купівельна спроможність, кількість здорових років життя, впевненість у тому, що в разі біди можна розраховувати на підтримку рідних і близьких, свобода робити життєвий вибір, поширеність благодійності та поширеність корупції.
Фахівці також оцінювали соціальні гарантії для населення, політичні свободи, відсутність корупції, розумове і фізичне здоров'я мешканців, гарантії стабільних і щасливих шлюбів тощо.