Облаштування зони відпочинку на дачній ділянці можливо як в бюджетному варіанті з простою розкладачкою, так і в комплексному вирішенні з альтанкою або павільйоном для відпочинку великою компанією. Підібрати і порівняти ціни на такі товари можна через сайт-агрегатор «Всі ціни», експерти якого проаналізували пропозиції магазинів та підібрали 5 найпопулярніших товарів для відпочинку на дачній ділянці.
Для комфортного відпочинку на дачній ділянці підійдуть легкі розкладні моделі і стаціонарні конструкції, які чудово доповнять ландшафтне оформлення.
Шезлонги
Це найпростіші і найзручні варіанти для відпочинку сидячи, напівлежачи і лежачи. Конструкції складні з регулюванням нахилу спинки і підголівника, яка встановлюється під певним кутом. Недорогий варіант – крісло-шезлонг Totem з металевим каркасом, а в топовому сегменті можна вибрати сталевий шезлонг Papatya Zen, Pradex Шезлонг Лист або Соляріс з ротанга.
Бесідки, альтанки, тенти
Доступні за цінами тенти від Bradas Standard до Silver можна самостійно натягнути на дачній ділянці. Щоб доповнити ландшафтне оформлення і створити умови для комфортного відпочинку з дітьми або друзями, рекомендуємо купити стаціонарні і розбірні альтанки з металу. Відмінним вибором будуть альтанки Ranger LP-083 зі сталевим каркасом і поліетиленовою дахом, а також легкі дерев'яні Pooffe Grillowa і напівзакриті зі столиком і лавками альтанки Pooffe Садова.
Гойдалки
Для комфортного відпочинку підійдуть недорогі 2-місні гойдалки Bonro Relax або окреме крісло Українські конструкції Gardi Kids, яке можна встановити на дачній ділянці, терасі або веранді. Гойдалки Viara Christy, Viara Olivia обійдуться дорожче, але вони більш комфортні і надійні. Для відпочинку компанією можна купити гойдалку-альтанку Cruzo.
Гамак
Більш романтичний, оригінальний і простий варіант відпочинку – гамак, який можна підвісити в саду, на веранді або терасі. Основа зшита з щільного матеріалу (синтетика, шовк, бавовна), а для підвішування передбачені надійні стропи. Дуже добре відпочити можна в найпростішому Spokey Samba або більш дорогому нейлоновому Sea to Summit Ultralight XLLa. Самий топовий варіант Siesta VEA-13 зібраний у вигляді металевої основи з кріслом-гамаком.
Розкладачка
На дачній ділянці відпочити можна і на розкладачці, яка замінить гамак або шезлонг. Каркас виготовляють з металу, а підстава з тканини або поліестеру. Для комфортного відпочинку підійде недорога Ольса Розкладачка з регульованим підголовником і більш зручні, але і дорогі Юніор Prologic Flat Wide Bedchair 8 Legs і Carp Zoom Robust.
Створити комфортні умови для відпочинку на дачній ділянці можна за допомогою навіть однієї розкладачки або крісла-шезлонгу. Це недорого, практично і зручно. Стаціонарні альтанки або розбірні тенти можна розглядати, як ще більш комфортні варіанти для великої родини або компанії.