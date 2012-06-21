Учора набула чинності Угода про зону вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною і Канадою. Про це повідомив посол нашої країни в Канаді Андрій Шевченко на своїй сторінці у Facebook. За словами дипломата, Київ отримав ноту від уряду Канади про завершення всіх внутрішніх процедур для набрання чинності Угоди про вільну торгівлю. «У нас подвійне відчуття: фініш і старт — два в одному, бо це історичний момент, який підсумовує колосальний пласт роботи наших дипломатів і політиків», — вважає Андрій Шевченко. На його думку, підписання Угоди про ЗВТ з Канадою — початок набагато значущішого етапу, бо цей документ треба буде «наповнити життям»: контрактами, робочими місцями та інвестиціями.
Як повідомляє УНІАН, угоду про вільну торгівлю між Україною та Канадою було підписано 11 липня 2016 року під час візиту до Києва прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. Навесні 2017 року Верховна Рада і Сенат Канади ратифікували цей документ. Угода про ЗВТ відкриває для українських виробників вільний доступ до 98% канадського ринку. Вона фокусується на товарному експорті та імпорті, проте вже через два роки сторони зможуть переглянути умови торгівлі і внести до переліку послуги, а також механізми захисту інвестицій. Крім того, одразу після ратифікації і набуття чинності угоди українські товаровиробники зможуть експортувати до Канади всі промислові товари (крім легкових автомобілів, які потрапляють під спеціальні умови лібералізації), а також широкий спектр сільськогосподарської продукції (крім м’яса птиці, молочної продукції, яєць, сирів і цукру, які також обмежені тарифними квотами).
За оцінками вітчизняного Мінекономрозвитку, Україна після набрання чинності Угоди про вільну торгівлю з Канадою зможе нарощувати свій експорт до цієї країни на 0,6 мільйона доларів щорічно, а також у середньостроковій перспективі розраховувати на додаткові інвестиції.
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