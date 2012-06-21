Зростання виробництва сільськогосподарської продукції в Україні в 2016 році становило 6,1% порівняно з 2015-м. За даними Державної служби статистики, оприлюдненими УНІАН, сільськогосподарські підприємства за звітний період збільшили виробництво на 9,8%, а населення — на 1,5%.
Виробництво рослинницької продукції торік зросло на 9,7% порівняно з 2015 роком. Зростання виробництва у сільгосппідприємствах і в домогосподарствах становило 3,7% і 3,9% відповідно.
Виробництво тваринницької продукції в 2016 році скоротилося на 2,6%. На підприємствах скорочення становило 2,2%, а в господарствах населення — 2,9%.
У Держстаті зазначили, що вказані цифри наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.