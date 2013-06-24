Уже кілька тижнів поспіль українські та бельгійські ЗМІ обговорюють призначення на посаду міністра закордонних справ Бельгії колишньої журналістки французькомовного телеканалу RTBF Аджі Лябіб. Торік вона відмовилася від журналістської діяльності й пішла в політику, приєднавшись до партії «Реформаторський рух». І після того як Софія Вільмес, яка донедавна очолювала зовнішньополітичне відомство Бельгії, була змушена взяти тривалу відпустку через важку хворобу чоловіка, посаду міністра закордонних справ, відповідно до партійних квот, обійняла Аджа Лябіб.

Проте відразу після її призначення з’ясувалося, що в липні 2021 року Аджа Лябіб відвідувала окупований росією Крим, де висвітлювала фестиваль російської культури «глобальні цінності». Поїздку знімальної групи оплатив фонд, який очолює одна з дочок російського президента путіна, а спонсором фестивалю виступила компанія «газпром». У коментарях та виступах у медіа відразу після поїздки Аджа Лябіб уникала прямої відповіді на те, кому належить Крим. Вона також не змогла уточнити, як потрапила на півострів. Проте зазначила, що для посадки в аеропорту Сімферополя їй потрібна була російська віза. А це може свідчити про те, що, в’їжджаючи у Крим з російської території, Аджа Лябіб порушила українське законодавство, яке у разі таких правопорушень передбачає заборону в’їзду на територію України терміном на три роки.

Бельгійські ЗМІ зазначають, що цей скандал може зіпсувати позитивні відносини України та Бельгії, які було налагоджено під час каденції Софі Вільмес. А два колишні міністри закордонних справ Бельгії Карл де Гухт та Віллі Клаас у статті для нідерландськомовного видання Het Nieuwsblad розкритикували дії Аджі Лябіб і заявили, що її поїздка до окупованого Криму «руйнує імідж» країни і «дорівнює серйозній втраті довіри» в час, коли відносини з Україною дуже важливі.

Поки що в українському МЗС пообіцяли з’ясувати, чи перетинала Аджа Лябіб адміністративну межу із Кримом торік улітку. «ЗМІ звертаються по коментар щодо поїздки новопризначеної міністра закордонних справ Бельгії Аджі Лябіб у Крим 2021 року, коли вона була журналісткою. У зв’язку із цим зазначу: відвідування тимчасово окупованого Кримського півострова можливе лише за умови прямування з материкової частини України. В’їзд із території російської федерації незаконний. Іноземні громадяни мають дотримуватися законодавства України та офіційної позиції своєї держави», — написав у фейсбуці речник Олег Ніколенко.

Тим часом сама Аджа Лябіб з нагоди Дня Української Державності написала лист колезі Дмитрові Кулебі, в якому наголосила, що Крим і Донбас належать Україні, а територіальну цілісність держави в її міжнародно визнаних кордонах слід поважати.

Віцепрем’єр-міністр Бельгії Вінсент ван Квікенборн запевнив бельгійських журналістів, що Дмитро Кулеба позитивно відреагував на цей лист. «Це свідчить про те, що Бельгія та Україна перебувають на одній хвилі», — сказав урядовець. Він вважає, що глава українського зовнішньополітичного відомства «ні секунди не сумнівається, що наша країна і глава МЗС захищають територіальну цілісність України». Вінсент ван Квікенборн запевнив, що Бельгія й надалі постачатиме зброю Україні. Відповідаючи на пряме запитання про візит міністра в окупований Крим, віцепрем’єр сказав, що може коментувати лише «компетентність пані Лябіб як міністра, а не як журналістки».

Проте попри ці заяви офіційний Київ ще не оприлюднив своєї позиції щодо цієї ситуації, яка стала прецедентом для української зовнішньої політики. Адже досі ніхто з чинних урядовців країн-членів ЄС ні до призначення на посаду, ні тим більше під час перебування на ній не відвідував незаконно окупований росією Крим із порушенням українського законодавства. Тому українська влада постала перед складним вибором.