Підбиваючи фінансові підсумки року, який минув, керівник фонду Євгеній Капінус повідомив, що загальні доходи бюджету Пенсійного фонду зросли порівняно із 2017 роком на 59,8 мільярда гривень і становили 352,2 мільярда. Фактичні загальні видатки — 358,6 мільярда гривень. Про це він сказав під час звіту «Про роботу та виконання бюджету Пенсійного фонду України у 2018 році».
— Основна спрямованість роботи органів Пенсійного фонду — забезпечення фінансування пенсійних виплат. Щоб усі українці, які перебувають на заслуженому відпочинку й заробили ці гроші чесною і сумлінною працею, отримували виплати вчасно та в повному обсязі. У 2018 році Пенсійний фонд профінансував виплату пенсії для 11,5 мільйона громадян. Середній розмір її на 1 січня 2019 року становив 2,6 тисячі гривень, — зазначив голова правління. Він додав, що 33% пенсіонерів отримали пенсії в діапазоні від 1,5 до 2 тисяч гривень і близько 24% — від 2 до 3 тисяч гривень, повідомляє Пенсійний фонд України.
Євгеній Капінус акцентував на нових зручних формах обслуговування громадян, які було запроваджено останнім часом. Серед них дистанційні. Торік організовано видачу онлайн-довідок через особистий кабінет із застосуванням електронного підпису на веб-порталі електронних послуг фонду, впроваджено сервіс смс-інформування та нагадування для літніх громадян, створено «Електронний кабінет страхувальника».
У перевагах цих послуг вже мали нагоду переконатися мільйони українців, що перебувають на заслуженому відпочинку. Вони позбулися обтяжливої необхідності щоразу особисто приїздити до органів ПФ за місцем проживання.
для «Урядового кур’єра»