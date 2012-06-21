Підбиваючи фінансові підсумки року, який минув, керівник фонду Євгеній Капінус повідомив, що загальні доходи бюджету Пенсійного фонду зросли порівняно із 2017 роком на 59,8 мільярда гривень і становили 352,2 мільярда. Фактичні загальні видатки — 358,6 мільярда гривень. Про це він сказав під час звіту «Про роботу та виконання бюджету Пенсійного фонду України у 2018 році».

— Основна спрямованість роботи органів Пенсійного фонду  — забезпечення фінансування пенсійних виплат. Щоб усі українці, які перебувають на заслуженому відпочинку й заробили ці гроші чесною і сумлінною працею, отримували виплати вчасно та в повному обсязі. У 2018 році Пенсійний фонд профінансував виплату пенсії для 11,5 мільйона громадян. Середній розмір її на 1 січня 2019 року становив 2,6 тисячі гривень, — зазначив голова правління. Він додав, що  33% пенсіонерів отримали пенсії в діапазоні від 1,5 до 2 тисяч гривень і близько 24% —  від 2 до 3 тисяч гривень, повідомляє Пенсійний фонд України.

Євгеній Капінус акцентував на нових зручних формах обслуговування громадян, які було запроваджено останнім часом. Серед них дистанційні. Торік організовано видачу онлайн-довідок через особистий кабінет із застосуванням електронного підпису на веб-порталі електронних послуг фонду, впроваджено сервіс смс-інформування та нагадування для літніх громадян, створено «Електронний кабінет страхувальника».

У перевагах цих послуг вже мали нагоду переконатися мільйони українців, що перебувають на заслуженому відпочинку. Вони позбулися обтяжливої необхідності щоразу особисто приїздити до органів ПФ за місцем проживання.

Любов ДМИТРЕНКО
для «Урядового кур’єра»