Вчора затишний столичний стадіон «Спартак» став свідком неординарного заходу: тут відбулося тренування представників національної збірної команди України для участі у змаганнях «Ігри нескорених» (світової першості серед військовослужбовців і ветеранів, які зазнали поранень під час виконання обов’язків), почесним гостем якого був Президент Петро Порошенко.
«Тисячі українських військових було поранено під час оборони від російської агресії кожного клаптика української землі, і ми хочемо, щоб весь світ бачив їхні можливості, їхню духовну силу. Наші хлопці з команди Invictus Games («Ігри нескорених») продемонстрували кожному, що після бойового поранення можна вести повноцінне життя», — заявив глава держави.
У нього немає жодних сумнівів, що наші хлопці успішно виступлять у Торонто й на повен голос заявлять про себе та про державу, яку представлятимуть. Петро Порошенко припустив, що влада зробить усе можливе, аби колись одні з майбутніх Invictus Games відбулися у Києві, щоб саме тут, на українській землі, воїни-спортсмени знову захищали честь своєї країни.
Глава держави повідомив, що збирається підтримати українську команду в Торонто, оскільки планує відвідати з візитом Канаду після участі в Генасамблеї Організації Об’єднаних Націй та участі у засіданні Ради Безпеки ООН, де порушуватиме питання введення миротворців на Донбас. У США Президент планує провести зустрічі з керівництвом держави, зокрема з міністром оборони.
«Ми поставимо питання щодо блакитних шоломів, миротворців, які мають забезпечити виконання Російською Федерацією взятих зобов’язань. Простою мовою, мають забезпечити мир на українській землі й політико-дипломатичним шляхом звільнити окуповані росіянами території. Це те, за що кожен з вас, ризикуючи життям, будучи пораненим, вів бій з російським агресором», — цитує департамент прес-служби АП слова Петра Порошенка.
При цьому Президент висловив сподівання, що українська ініціатива щодо миротворців знайде підтримку й Україна зможе забезпечити вплив на Російську Федерацію, щоб вона таки прийняла цей сценарій і на Донбасі спільними зусиллями було зупинено війну.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»