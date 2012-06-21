Планомірний взаємовигідний розвиток торговельно-економічних відносин у сфері агропромислового комплексу та збільшення товарообігу набуває для України та Азербайджану великого значення. Таку позицію висловив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий під час зустрічі з делегацією Азербайджанської Республіки на чолі з міністром економіки Шахином Мустафаєвим.
«Україна — потужний гравець у системі гарантування світової продовольчої безпеки. Агропромисловий комплекс нашої країни не тільки нарощує виробництво, а й збільшує експорт продукції. Вважаю, що для зростання товарообігу між Україною та Азербайджаном є усі передумови», — зазначив Тарас Кутовий.
Він ознайомив присутніх з перебігом реформ в Україні: держпідтримкою сільгоспвиробника, земельною реформою, процесом приватизації держпідприємств, забезпеченням санітарних та фітосанітарних вимог, розвитком органічного ринку.
«Продукція українських аграріїв рік у рік набуває дедалі більшої популярності на зовнішніх ринках. Це свідчить про високу якість і конкурентоспроможність вітчизняних продуктів. Вважаю, що вона так само має сподобатися й азербайджанським покупцям», — зазначив вітчизняний урядовець.
Азербайджанська сторона висловила зацікавленість у збільшенні товарообігу з Україною як у кількісних показниках, так і в розширенні номенклатури постачань. Зокрема з України — соняшникової олії, зернових, сої, кукурудзи, м’яса, шоколаду; а в Україну — овочів, фундука, вина, чаю тощо. Також делегація Азербайджану вбачає перспективним участь в інвестиційних проектах аграрного сектору України.
Прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства повідомляє, що 2016 року обсяги українсько-азербайджанської торгівлі товарами та послугами становили 320,31 млн доларів.
Зокрема експорт товарів і послуг з України до Азербайджану сягнув 275,95 млн доларів. Імпорт азербайджанських товарів та послуг в Україну — 44,36 млн доларів. Сальдо для України за цей період залишається стабільно позитивним на рівні 231,59 млн доларів.
Станом на 1 січня 2017 року прямі азербайджанські інвестиції в економіку України становили 201,9 млн доларів. Найбільший обсяг інвестицій спрямовано на підприємства оптової та роздрібної торгівлі, а також ремонту автотранспортних засобів –– 85,0%, будівництва –– 5,8% і промисловості –– 5,5%.
Учора з Шахином Мустафаєвим зустрівся і Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, про що ми розповімо у наступному номері газети.
Михайло ЮРЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»