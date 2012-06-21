Про це заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє прес-служба Кабінету Міністрів України.
Валодимир Гройсман вчора провів зустріч з послом Японії в Україні Шигекі Сумі, під час якої подякував Японії за всебічну політичну підтримку України, зокрема в питанні відстоювання територіальної цілісності, за участь Японії в проектах щодо подолання наслідків російської агресії і надання фінансової допомоги для проведення реформ.
Посол Шигекі Сумі, в свою чергу, зазначив, що Японія зацікавлена в ряді спільних проектів – зокрема, в енергетичній та інфраструктурній сферах, в продовженні проектів з радіаційної безпеки та в участі в реалізації стратегії реформування державних банків.
Гройсман повідомив, що сьогодні, 19 липня, Кабмін України на своєму засіданні затвердить план заходів проведення року Японії в Україні.