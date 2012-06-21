Щедримй вечір(Маланка, Маланія, Василів вечір) традиційно святкується ввечері 13 січня напередодні Старого Нового року, йдеться на Укрінформі.
Зранку цього дня починають готувати другу обрядову кутю — щедру. Господині печуть млинці, готують пироги та вареники з сиром, щоб пригощати щедрувальників та посівальників.
Звечора і до півночі щедрувальники обходять оселі. За давньою традицією, щедрування відбуваються після заходу Сонця, коли володарює усяка нечиста сила. Дівчата-підлітки оббігають сусідів, щоб защедрувати. На Меланки ходять також і парубоцькі гурти. Вони називаються «водити Меланку»: хлопці в масках висловлюють добрі побажання, веселять піснями, танцями, жартівливими сценками. Один з них, зазвичай, перевдягнений в жіноче вбрання і його називають Меланкою.
Закінчивши ритуальний обхід, вранці йшли на роздоріжжя палити «Діда», або «Дідуха», — снопи, соломи, що стояли від Святого вечора до Нового року, потім стрибали через багаття. Це мало очистити від спілкування з нечистою силою. Перший посівальник на Новий рік приносить до хати щастя. За народним віруванням, дівчата щастя не приносять — тільки хлопці, а тому посівати дівчатам не годиться.
Підготували: Ігор Любшин, Марія Тасевич