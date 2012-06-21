Кількість загиблих унаслідок вибуху на стадіоні в Манчестері зросла до 22. Про це The Guardian розповів головний констебль поліції Манчестера Ян Гопкінс.
За його словами, серед загиблих є діти.
У поліції також уточнили, що поранених в результаті атаки —59.
Як повідомлялося раніше, під час концерту Аріани Гранде на стадіоні «Манчестер Арена» стався вибух. Раніше повідомлялося, що в результаті вибуху загинули 19 людей, щонайменше 59 отримали поранення. Британська поліція заявила, що розглядає інцидент як терористичний акт. За попередніми даними, вибух стався у фойє «Манчестер арени»о 22:30, у момент завершення концерту.
З огляду на перші ознаки інциденту, може йтися про напад терориста-смертника. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що правоохоронні служби з'ясовують усі деталі терористичної атаки.