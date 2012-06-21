До кінця травня поточного року Київ планує отримати технічно-економічне обґрунтування проекту «Tram-Train». Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
«Цей проект з’єднає швидкісним сполученням лівобережні житлові масиви та адміністративно-ділове ядро міста, що дозволить істотно скоротити час транспортних поїздок. За розрахунками на транспортній моделі, попит на «Tram-Train» становить близько 240 тисяч пасажирів на добу. Загальна протяжність лінії становитиме
Лінія «Tram-Train» включатиме два маршрути: «Милославська — Північна», та «Дарниця — Кільцева дорога». Обидва — через Дарницький залізничний міст.
Заходи з реалізації системи «Tram-Train» передбачають будівництво примикання, що поєднає троєщинську лінію швидкісного трамваю із залізницею в районі станції «Троєщина-2», будівництво примикання, що поєднає борщагівську лінію швидкісного трамваю із залізницею в районі Повітрофлотського шляхопроводу, будівництво розгалуження на Березняках, яке дозволить потягам, що рухаються з Троєщини та на Троєщину, оминати станцію Дарниця, та будівництво пересадкової платформи «Либідська».