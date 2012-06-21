Президент США Дональд Трамп, відомий своїми критичними виступами на адресу Організації Об’єднаних Націй, хоче заручитися підтримкою більшості країн-членів цієї організації, щоб розпочати глобальну реформу ООН. Країни буде запрошено до участі в реформуванні, якщо вони підпишуть підготовлений США проект політичної декларації, що складається з 10 пунктів, спрямованої на підтримку зусиль Генерального секретаря ООН Антоніо Гутерреша для започаткування ефективної значущої реформи. Як пояснив сам Генсек, декларацію щодо реформування ООН спрямовано передусім на спрощення процедур і децентралізацію рішень. Вона передбачає набагато вищий рівень прозорості, ефективності й підзвітності. «Наша спільна мета полягає в тому, щоб у XXI столітті ООН була більше зосереджена на людях і менше на процесі, більше — на наданні допомоги і менше — на бюрократії», — заявив Генсек ООН на заході, який було організовано спільно з президентом США Дональдом Трампом, повідомляє офіційний сайт ООН.
Дональд Трамп заявив, що організація не здатна використовувати на повну силу свій потенціал, і закликав ухвалити «сміливу позицію» щодо чіткішої і визначеної глобальної місії ООН. «Бюрократія гальмує діяльність Організації Об’єднаних Націй», — наголосив американський президент. Його обурює несправедливе формування бюджету ООН, і він виступає за скорочення фінансування «клубу для людей, які збираються разом, щоб спілкуватися та добре проводити час». Як відомо, США — один з найбільших платників внесків до бюджету ООН. Там забезпечують 22% з 5,4 мільярда доларів дворічного базового бюджету організації та 28,5% бюджету на підтримку миру, який становить 7,3 мільярда доларів, повідомляє УНІАН.
Своє «за» вже висловили 128 країн. Проте не всі підтримують цю ініціативу. Підписувати декларацію відмовилася Росія, заявивши, що будь-які зміни в міжнародному органі слід обговорювати між державами-членами, а не «нав’язувати» винятково Сполученим Штатам. Декларацію Дональда Трампа поки що не підтримує і Китай.