Президент США Дональд Трамп відмовився назвати Росію загрозою безпеки, сказавши замість цього, що він вважає загрозами багато країн.
Про це він заявив на спільному брифінгу з президентом Фінляндії Саулі Нійністьо після їхньої зустрічі у Вашингтоні, повідомляє The Hill.
Коли фінський репортер запитав, чи вважає президент США Росію загрозою безпеки, Трамп відповів: «Я вважаю багато країн загрозою безпеки, на жаль, якщо дивитися на те, що відбувається в світі сьогодні».
Пізніше Трамп також сказав, що було б добре, якби США мали кращі відносини з Росією, щоб забезпечити «мир у всьому світі».
«Сподіваюся, що у нас хороші відносини з Росією. Я говорю це голосно і ясно, я говорив це багато років. Думаю, це добре, якщо ми маємо прекрасні відносини, або, принаймні, хороші відносини з Росією», – сказав Трамп.
«Я вірю, що коли-небудь це станеться ... Я думаю, що це дуже добре для миру в усьому світі і інших речей», – додав він.
Як повідомлялося, на брифінгу після зустрічі з президентом Фінляндії Трамп запевнив, що Сполучені Штати захистять країни Балтії перед обличчям російських військово-морських навчань із Китаєм в Балтійському морі.